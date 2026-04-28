La pareja de patinadores artísticos “Riku-Ryū” recibirá la Medalla con Cinta Púrpura del Gobierno de Japón
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Tokio, 28 de abril (Jiji Press)—El Gobierno japonés anunció el martes que 603 personas y 28 organizaciones recibirán condecoraciones esta primavera, entre ellas la pareja de patinadores artísticos formada por Miura Riku, de 24 años, y Kihara Ryūichi, de 33, quienes ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina.
La pareja “Riku-Ryū” se encuentra entre los 26 galardonados con la Medalla con Cinta Púrpura, otorgada por logros destacados en los ámbitos académico, deportivo, cultural y artístico. Entre los premiados figuran también la novelista de 65 años Miyabe Miyuki (cuyo nombre real es Yabe Miyuki) y el actor de 67 años Yoshida Kōtarō.
Miura y Kihara fueron los primeros japoneses en ganar una medalla de oro olímpica en patinaje artístico por parejas. Se les reconoce por haber contribuido al desarrollo del patinaje artístico japonés gracias a sus destacadas actuaciones en competiciones internacionales.
Miyabe es conocida por su contribución al desarrollo de la literatura japonesa al atraer a un amplio abanico de lectores con sus novelas de misterio e históricas. Yoshida es reconocido por liderar el mundo de la interpretación teatral en Japón con su fuerte presencia escénica.
La Medalla con Cinta Azul, que reconoce contribuciones al desarrollo industrial y al bienestar social, será otorgada a 373 personas, entre ellas Kagami Toshio, de 90 años, presidente del consejo de administración de Oriental Land, empresa operadora de Tokyo Disney Resort.
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