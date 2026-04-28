La pareja de patinadores artísticos “Riku-Ryū” recibirá la Medalla con Cinta Púrpura del Gobierno de Japón

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Tokio, 28 de abril (Jiji Press)—El Gobierno japonés anunció el martes que 603 personas y 28 organizaciones recibirán condecoraciones esta primavera, entre ellas la pareja de patinadores artísticos formada por Miura Riku, de 24 años, y Kihara Ryūichi, de 33, quienes ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina.

La pareja “Riku-Ryū” se encuentra entre los 26 galardonados con la Medalla con Cinta Púrpura, otorgada por logros destacados en los ámbitos académico, deportivo, cultural y artístico. Entre los premiados figuran también la novelista de 65 años Miyabe Miyuki (cuyo nombre real es Yabe Miyuki) y el actor de 67 años Yoshida Kōtarō.

Miura y Kihara fueron los primeros japoneses en ganar una medalla de oro olímpica en patinaje artístico por parejas. Se les reconoce por haber contribuido al desarrollo del patinaje artístico japonés gracias a sus destacadas actuaciones en competiciones internacionales.

Miyabe es conocida por su contribución al desarrollo de la literatura japonesa al atraer a un amplio abanico de lectores con sus novelas de misterio e históricas. Yoshida es reconocido por liderar el mundo de la interpretación teatral en Japón con su fuerte presencia escénica.

La Medalla con Cinta Azul, que reconoce contribuciones al desarrollo industrial y al bienestar social, será otorgada a 373 personas, entre ellas Kagami Toshio, de 90 años, presidente del consejo de administración de Oriental Land, empresa operadora de Tokyo Disney Resort.



Miura Riku.



Kihara Ryūichi.



Yoshida Kōtarō.



Miyabe Miyuki.

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