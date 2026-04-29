La pareja de patinadores artísticos “Riku-Ryū” anuncia su retirada en una rueda de prensa: “Lo dimos todo”

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Tokio, 28 de abril (Jiji Press)—La pareja japonesa de patinadores artísticos que conquistó el oro en los pasados Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, Miura Riku, de 24 años, y Kihara Ryūichi, de 33, ofreció el martes en Tokio una rueda de prensa para anunciar su retirada, en la que afirmaron no tener ningún arrepentimiento.

“Lo dimos todo en los Juegos Olímpicos”, declaró Miura con una sonrisa. Kihara, que se mostró emocionado desde el inicio de la comparecencia, señaló: “Pensábamos retirarnos tras ganar en los Juegos Olímpicos”.

El dúo, apodado “Riku-Ryū”, se convirtió en febrero en la primera pareja japonesa en ganar el oro olímpico en patinaje artístico. El 17 de abril anunciaron su intención de retirarse de la competición.

Kihara explicó que empezó a plantearse la retirada tras su victoria en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 2025.

Miura y Kihara planean ahora dar el salto al patinaje profesional. “No sé si abriremos una escuela de patinaje o si organizaremos pequeñas exhibiciones, pero quiero mostrar nuestras habilidades en el patinaje en pareja”, dijo Kihara. Por su parte, Miura afirmó: “Quiero ser una entrenadora capaz de apoyar a los deportistas no solo en lo técnico, sino también en el plano mental”.

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