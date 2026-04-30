Un petrolero de Idemitsu atraviesa el estrecho de Ormuz y se dirige a Japón

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Estambul, 29 de abril (Jiji Press)—El miércoles se conoció que un petrolero de crudo propiedad de Idemitsu Tanker Co., filial de la refinería japonesa Idemitsu Kosan Co., atravesó el estrecho de Ormuz y se dirige a Japón. A bordo viajan tres ciudadanos japoneses.

Es la primera vez que un petrolero de crudo con destino directo a Japón sale del golfo Pérsico desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, señaló el miércoles en la red social X, anteriormente Twitter, que un buque relacionado con Japón ha cruzado el estrecho de Ormuz y navega hacia Japón. La jefa de Gobierno calificó el tránsito como un avance positivo también en términos de la protección de los ciudadanos japoneses y afirmó que seguirá instando a Irán a garantizar que todos los barcos puedan atravesar libre y de forma segura esta vía clave para el transporte de petróleo.

La Embajada de Irán en Japón publicó en X una fotografía del petrolero Nisshōmaru, de la empresa Idemitsu Kosan, que en 1953 transportó crudo iraní a Japón bajo el bloqueo marítimo británico, junto con el siguiente mensaje en japonés: “Esa misión histórica (de entonces) es testimonio de la larga amistad entre ambos países y sigue teniendo hoy en día una importancia enorme”.

En la actualidad, más de 40 embarcaciones vinculadas a Japón permanecen en el golfo Pérsico.

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