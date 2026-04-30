Un hombre se da a la fuga en Tokio tras agredir con un martillo a varios estudiantes de secundaria

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Tokio, 30 de abril (Jiji Press)—Un hombre de 44 años se encuentra fugado desde el miércoles tras atacar con un martillo a un grupo de estudiantes de secundaria en Fussa, Tokio, y rociar un líquido contra los agentes de policía que acudieron al lugar.

Un testigo informó del incidente, ocurrido en una calle de una zona residencial situada a unos 700 metros al noroeste de la estación de Fussa, alrededor de las 7:20 de la mañana del miércoles. Cinco personas resultaron heridas, una de ellas uno de los estudiantes, que sufrió una fractura del suelo orbitario izquierdo.

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio investiga el paradero del agresor bajo sospecha de intento de asesinato.

Según la policía, el hombre llevó a cabo el ataque con el martillo después de que siete estudiantes de secundaria estuvieran merodeando en la calle cerca de su vivienda. Poco antes del incidente, la madre del hombre advirtió a los estudiantes, quienes respondieron que guardarían silencio.

Tras atacar a los estudiantes, el hombre regresó a su casa y sacó un cuchillo cuando llegaron los agentes. A continuación, les roció con un líquido de color amarillo.

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