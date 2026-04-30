El secretario de Defensa estadounidense respalda un aumento del gasto en defensa de Japón

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Washington, 29 de abril (Jiji Press)—El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresó su respaldo a los planes de Japón de aumentar el gasto en defensa en un documento presentado antes de una audiencia celebrada el miércoles en el Congreso.

“Japón también reconoce claramente el entorno de amenazas al que nos enfrentamos todos y ha indicado que aumentará el gasto en defensa y ajustará sus inversiones en consecuencia”, afirmó Hegseth en el documento presentado ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. “Seguiremos instando a Tokio y trabajando con él en ese sentido”.

El secretario de Defensa describió a Israel, Corea del Sur, Polonia, Finlandia y los países bálticos como “aliados modelo”, pero no incluyó a Japón entre ellos.

En su Estrategia de Defensa Nacional publicada en enero, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió como aliados modelo a los países que cumplen los niveles necesarios de gasto en defensa y mencionó únicamente a Israel.

La administración Trump está pidiendo a sus aliados que eleven el gasto en defensa hasta el 5 % de su producto interior bruto, calificando este objetivo como un “nuevo estándar global de gasto en defensa”.

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