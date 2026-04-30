El yen, los bonos japoneses y las acciones caen ante las tensiones en Oriente Medio

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Tokio, 30 de abril (Jiji Press)—El yen, los bonos del Estado japonés y las acciones cayeron el jueves por la mañana, tras el cierre de los mercados por una fiesta nacional, en medio de la creciente agitación en Oriente Medio.

La divisa japonesa se acercó a los 160,50 yenes por dólar a primera hora de la mañana, alcanzando su nivel más bajo en aproximadamente un año y nueve meses. Al mediodía, el dólar se situaba en 160,34-34 yenes, frente a los 159,51-54 yenes registrados a las 17:00 horas del martes. El euro se situó en 1,1666-1,1667 dólares, por debajo de los 1,1697-1,1698 dólares, y en 187,08-09 yenes, por encima de los 186,58-186,60 yenes.

En el mercado interbancario de bonos, el rendimiento de la emisión más reciente de bonos del Estado japonés a 10 años, el índice de referencia de los tipos de interés a largo plazo en Japón, alcanzó el 2,520 %, el nivel más alto desde febrero de 1999. Los precios de los bonos y los rendimientos se mueven de forma inversa.

En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei 225 cerró la sesión matinal en 59 304,62 enteros, con una caída de 612,84 puntos, o un 1,02 %, respecto al cierre del martes. Más del 80 % de los valores de la sección Prime, la de mayor categoría de la Bolsa de Tokio, registraron caídas durante la mañana.

En el mercado de divisas, la moneda estadounidense atrajo “compras en momentos de emergencia” en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

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