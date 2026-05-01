La estrella japonesa del tenis Nishikori Kei anuncia su retirada

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Tokio, 1 de mayo (Jiji Press)—La estrella japonesa del tenis profesional, Nishikori Kei, anunció el viernes en redes sociales que se retirará de la competición al finalizar la presente temporada. El ex número 4 del mundo en el ranking individual masculino, que tiene 36 años, escribió: “Al repasar toda mi trayectoria hasta ahora, siento que puedo decir con la cabeza alta que lo he dado todo”.

Nishikori, que ha conquistado 12 títulos, la mayor cifra de la historia para un japonés, tanto en categoría masculina como femenina, viene sufriendo numerosos problemas físicos en años recientes, como la operación de cadera en enero de 2022 que lo alejó del circuito. Su posición en el ranking ha caído hasta un nivel que dificulta su participación en torneos del circuito principal.

Nacido en la prefectura de Shimane, Nishikori comenzó a jugar al tenis a los cinco años. A los 13 se trasladó a la IMG Academy de Florida, en Estados Unidos. Se hizo profesional en 2007 y, en 2008, con 18 años, logró su primer título en el torneo de Delray Beach.

Conocido por su característico “Air Kei”, un potente golpe ejecutado tras saltar para impactar la pelota en un punto alto, Nishikori fue reescribiendo la historia del tenis japonés. En mayo de 2014 se convirtió en el primer japonés en entrar en el top 10 mundial masculino y ese mismo año fue el primero en alcanzar una final de individuales de un Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 conquistó la medalla de bronce, la primera para Japón en 96 años.

A lo largo de su carrera sufrió repetidas lesiones, como la fractura por estrés en el codo derecho en 2009 que requirió cirugía. En 2022 no pudo disputar ningún partido y llegó a salir del ranking mundial, pero regresó a la competición en 2023. Participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en enero de 2025 fue subcampeón del Abierto de Hong Kong, lo que le permitió volver a situarse entre los 100 mejores del mundo.

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