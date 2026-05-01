Japón presenta una declaración conjunta en la reunión del Tratado de No Proliferación Nuclear

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Nueva York, 30 de abril (Jiji Press)—Japón anunció el jueves en Nueva York que 115 países y regiones se han sumado a una declaración conjunta que aboga por promover la educación sobre el desarme nuclear y la no proliferación.

Ichikawa Tomiko, embajadora de Japón para el desarme, presentó la declaración en la tercera sesión del comité preparatorio, centrado en el desarme, de cara a la conferencia de revisión de 2026 del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), celebrada en la sede de las Naciones Unidas. Entre las potencias nucleares, el Reino Unido se incorporó en esta ocasión.

La declaración, que ha sido presentada en las conferencias de revisión del TNP por el único país que ha sufrido bombardeos atómicos en la historia, subraya la importancia de transmitir a las futuras generaciones los “inestimables testimonios” de los supervivientes de los bombardeos atómicos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki en 1945, conocidos como hibakusha.

Señalando que dichos testimonios han desempeñado “un papel indispensable” en la educación sobre desarme y no proliferación nuclear, el texto recomienda que cada Estado parte del TNP fomente visitas a los lugares afectados para encontrarse con los hibakusha.

Gracias a estos esfuerzos, la comunidad internacional podrá “avanzar hacia un mundo sin armas nucleares”, enfatiza la declaración.

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