Gobiernos municipales de Japón apuestan por recuperar fósforo de los lodos de depuradora

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Tokio, 9 de mayo (Jiji Press)—Un creciente número de gobiernos locales de Japón está adoptando iniciativas para extraer componentes de fósforo de los lodos generados durante el proceso de tratamiento de aguas residuales, con el fin de convertirlos en fertilizante.

Con esto se pretende reducir la dependencia de las importaciones de materias primas para fertilizantes e impulsar la producción nacional en un contexto de aumento internacional de los precios debido a, entre otros factores, las tensiones en Oriente Medio. Actualmente ocho prefecturas y municipios del país han construido instalaciones para producir fósforo reciclado.

El fósforo es un recurso indispensable para el crecimiento de los productos agrícolas, pero Japón depende casi por completo de las importaciones para abastecerse. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, las importaciones se vieron afectadas, y el Gobierno japonés anunció una política para promover el uso de lodos de depuradora como fertilizante con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria.

En enero de 2024, el Gobierno Metropolitano de Tokio puso en funcionamiento un equipo de recuperación de fósforo en el Centro de Tratamiento de Aguas Residuales de Sunamachi, en el distrito de Kōtō. En pruebas de cultivo de hortalizas utilizando fertilizantes elaborados con el fósforo recuperado, se obtuvieron datos que indican que “su eficacia no es inferior a la de los fertilizantes convencionales”. Se espera que la distribución a nivel nacional comience a partir del año fiscal 2026, y existe un plan para realizar envíos a gran escala en colaboración con la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas.

Según el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo, hasta finales del año fiscal 2025 un total de ocho gobiernos locales, incluido Tokio, habían desarrollado once instalaciones de recuperación de fósforo. En abril de este año comenzó a operar en el Centro Occidental de Tratamiento de Agua de la ciudad de Fukuoka un sistema con capacidad para producir 300 toneladas anuales, el mayor del país. Gracias a una tecnología que permite recuperar fósforo de forma eficiente a partir de lodos con alta concentración de este elemento, se espera obtener una cantidad similar de recuperación utilizando instalaciones de apenas la mitad del tamaño de las convencionales.

La demanda anual de fósforo en Japón asciende a unas 300.000 toneladas. Por otro lado, se calcula que los lodos de depuradora generados cada año en el país contienen unas 50.000 toneladas de este recurso, por lo que las expectativas respecto a su aprovechamiento como fertilizante son elevadas.

No obstante, la capacidad de producción aún no está a la altura de la demanda: el Centro de Tratamiento de Aguas Residuales de Sunamachi, por ejemplo, produce solo unas 70 toneladas. Un responsable del Gobierno Metropolitano señaló que “el coste de fabricación del fósforo reciclado es elevado y existe una gran diferencia respecto al precio de importación”, apuntando que el desarrollo tecnológico para reducir costes y el apoyo público serán cuestiones clave en el futuro.

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