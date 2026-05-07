Japón se propone extraer tierras raras del lecho marino junto a Minamitorishima para su producción nacional

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Tokio, 7 de mayo (Jiji Press)—El Gobierno japonés se ha propuesto extraer minerales esenciales, entre ellos tierras raras, del lecho marino que rodea Minamitorishima, una isla remota japonesa situada en el Pacífico, con el objetivo de lograr la producción nacional de tierras raras en el futuro. Para el país, garantizar el suministro de minerales estratégicos como las tierras raras constituye una cuestión vital.

En febrero de este año logró extraer con éxito, de forma experimental, lodo rico en tierras raras a una profundidad de 6.000 metros, dando así un paso más hacia la producción nacional. Aunque el objetivo es alcanzar la explotación comercial a partir de 2028, el gran desafío será equilibrar su importancia para la seguridad económica con la rentabilidad del proyecto.

Se cree que el lecho marino de las aguas próximas a Minamitorishima alberga abundantes recursos minerales. Hasta ahora se ha confirmado la presencia de “costras ricas en cobalto” y “nódulos de manganeso”. El cobalto y el manganeso se utilizan en las baterías de los vehículos eléctricos. Además, también se ha descubierto lodo con tierras raras que incluye elementos pesados escasos y de alto valor, como el neodimio y el disprosio, indispensables para los motores de alto rendimiento de los vehículos eléctricos y los generadores eólicos.

En esta ocasión, la Oficina del Gabinete y la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre (JAMSTEC) utilizaron el buque de exploración Chikyū, desde el cual conectaron unas 600 tuberías de aproximadamente diez metros de longitud cada una. El sistema emplea una máquina minera situada en el extremo para encapsular el lodo, mezclarlo con agua marina y extraerlo por succión.

En 2022 ya se había realizado una prueba de conexión frente a las costas de la prefectura de Ibaraki, y desde entonces el sistema ha seguido perfeccionándose. Para 2027 está previsto extraer 350 toneladas diarias de lodo con el fin de evaluar la viabilidad económica de recuperar tierras raras, y el Gobierno ha reservado 16.400 millones de yenes en el presupuesto del ejercicio fiscal 2025.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria y otros organismos estiman que el umbral de rentabilidad se sitúa en unas 3.500 toneladas diarias. Alcanzar esa escala requerirá ampliar las embarcaciones y las instalaciones de deshidratación, lo que, según altos funcionarios económicos, “costará una barbaridad”.

Sin embargo, China domina ampliamente el mercado mundial de tierras raras y, cada vez que las relaciones entre Tokio y Pekín se han deteriorado, ha reforzado las restricciones a la exportación, convirtiendo estos recursos en una especie de arma económica. Por ello, la necesidad de asegurar un suministro estable y reducir la dependencia de China ha adquirido una importancia creciente desde el punto de vista de la seguridad económica. La ministra encargada de Seguridad Económica, Onoda Kimi, se mostró dispuesta a asumir los elevados costes y afirmó: “Debemos actuar con la perspectiva de proteger al país”.

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