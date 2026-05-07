Un museo del Reino Unido devuelve a Japón siete conjuntos de restos de personas del pueblo ainu

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Londres, 5 de mayo (Jiji Press)—El Museo de Historia Natural del Reino Unido restituyó el martes los restos óseos de siete personas del pueblo ainu a representantes llegados desde Japón.

Se trata del cuarto caso de devolución de restos ainu conservados en el extranjero desde el retorno de un primer conjunto procedente de Alemania en 2017. Los restos habían sido sacados de Japón con fines de investigación y estudio científico. Entre ellos se encontraban, en particular, cuatro conjuntos descubiertos en 1865 en las localidades de Yakumo y Mori, en la isla de Hokkaidō.

Mientras el Gobierno japonés lleva años solicitando la devolución de los restos ainu conservados en el extranjero, el ministro encargado de Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte, Kikawada Hitoshi, también responsable de las cuestiones relacionadas con los ainu, asistió el martes a la ceremonia oficial de restitución organizada en el museo.

Durante el acto, el director del museo, Douglas Gurr, declaró: “Es un honor poder devolver estos restos a la tierra de sus antepasados”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ainu de Hokkaidō, Okawa Masaru, afirmó: “Por fin nuestros antepasados podrán regresar a casa. Estoy seguro de que sienten en lo más profundo un inmenso alivio y alegría”.

Tras su regreso a Japón, los restos serán conservados en el centro Upopoy, el complejo nacional dedicado a la cultura ainu situado en la ciudad de Shiraoi.

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