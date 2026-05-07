Nissan estudia recortar un 10 % de su plantilla en Europa

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Londres, 5 de mayo (Jiji Press)—La edición digital del diario Financial Times informó el martes que la compañía automotriz japonesa Nissan Motor Co. está considerando reducir alrededor del 10 % de su plantilla en Europa como parte de sus esfuerzos de reestructuración.

Nissan emplea a unas 9.300 personas en Europa. Según el medio, la compañía planea eliminar cerca de 900 puestos de trabajo, principalmente entre el personal administrativo, en países como Reino Unido y España.

Un portavoz de Nissan señaló el martes que la empresa ya ha iniciado conversaciones con los empleados en Europa dentro de su proceso global de reestructuración. También se espera que se discuta el cierre parcial de un almacén en Barcelona, España.

El portavoz reveló asimismo planes para consolidar dos líneas de producción en la planta de Sunderland, en Reino Unido, con el objetivo de mejorar la tasa de utilización de las instalaciones. Se cree además que Nissan está estudiando aprovechar el exceso de capacidad mediante alianzas con empresas externas.

Nissan impulsa actualmente un plan de recuperación que contempla la eliminación de unos 20.000 puestos de trabajo y la reorganización de plantas en todo el mundo, en respuesta a sus malos resultados financieros.

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