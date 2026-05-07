Ejecutan una nueva orden de arresto contra el hombre acusado de matar a su hijo de 11 años en Kioto

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Kioto, 6 de mayo (Jiji Press)—La policía ejecutó el miércoles una nueva orden de arresto contra un hombre de 37 años acusado de asesinar a su hijo de 11 años, cuyo cadáver fue hallado en abril en una zona boscosa de Nantan, en la prefectura de Kioto, al oeste de Japón.

El padre, que había sido detenido inicialmente el 16 de abril bajo sospecha de abandono de cadáver, está acusado de haber asesinado al menor, Adachi Yuki, en un baño público de la ciudad, situado a unos dos kilómetros de su vivienda, en la mañana del 23 de marzo.

“Maté a Yuki estrangulándolo con ambas manos”, habría declarado el sospechoso, admitiendo los cargos de asesinato, según fuentes de la investigación.

Durante un interrogatorio voluntario previo a su primera detención, el padre explicó que había discutido con su hijo, que se enfadó por lo que este le dijo y que lo estranguló impulsivamente, indicaron las fuentes.

Según la policía de la prefectura de Kioto, el sospechoso, también llamado Adachi Yūki, figura en el registro familiar como padre adoptivo del menor. Aunque los nombres del padre y del niño se escriben prácticamente igual en caracteres latinos, en japonés se escriben y pronuncian de forma diferente.

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