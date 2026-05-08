El hombre acusado de asesinar a su hijo de 11 años en Kioto afirma que el menor le dijo: “Tú no eres mi verdadero padre”

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Kioto, 8 de mayo (Jiji Press)—El niño de 11 años asesinado en Nantan, en la prefectura de Kioto, le dijo a su padre adoptivo, Adachi Yūki, poco antes de ser asesinado que este “no era su verdadero padre”, según revelaron el viernes fuentes de la investigación.

De acuerdo con las fuentes, Adachi, sospechoso de acabar con la vida del menor, mencionó esas palabras del niño a los investigadores durante un interrogatorio voluntario previo a su detención en abril. El sospechoso, de 37 años, también declaró que se enfadó por lo que le dijo el menor y que lo estranguló impulsivamente.

La víctima, Yuki, era alumno de la escuela primaria Sonobe. Aunque el nombre del sospechoso y el del niño se escriben igual en caracteres latinos, en japonés se escriben y pronuncian de manera distinta.

Fuentes cercanas a la familia señalaron que Adachi se casó el año pasado con la madre del menor, comenzó a convivir con ellos y adoptó al niño.

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