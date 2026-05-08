La primera ministra Takaichi Sanae niega haber difundido vídeos difamatorios sobre sus rivales

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Tokio, 8 de mayo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, desmintió el viernes una información publicada en una revista según la cual su equipo habría creado y difundido vídeos difamatorios contra sus rivales en las pasadas elecciones internas del Partido Liberal Democrático, actualmente en el poder, y de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, el parlamento del país.

“Mi equipo afirma que no ha difundido ninguna información ni ningún vídeo negativo sobre otros candidatos”, declaró Takaichi en una sesión parlamentaria.

La revista semanal Shūkan Bunshun reveló la semana pasada que el equipo de Takaichi creó y difundió en las redes sociales vídeos difamatorios contra sus rivales en la carrera por la presidencia del PLD del año pasado, entre ellos el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, y contra políticos de la oposición en las elecciones a la Cámara Baja de este año, como Okada Katsuya, de la Alianza de la Reforma Centrista.

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