Nintendo subirá el precio de la Switch 2 en 10.000 yenes

Noticias

Kioto, 8 de mayo (Jiji Press)—Nintendo anunció el viernes que elevará en 10.000 yenes el precio de venta recomendado de su consola Nintendo Switch 2, que pasará a costar 59.980 yenes (unos 383 dólares) a partir del 25 de mayo.

El gigante japonés de los videojuegos prevé que las ventas de la consola durante el ejercicio fiscal 2026, que concluye en marzo de 2027, caigan un 16,9 % interanual hasta los 16,5 millones de unidades. Las ventas de la Switch 2, lanzada el pasado junio, alcanzaron los 19,86 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2025.

También el viernes, Nintendo informó de unas ventas consolidadas récord de aproximadamente 2,3 billones de yenes en el ejercicio fiscal 2025, un aumento del 98,6 % respecto al año anterior, impulsadas por las sólidas ventas de la Switch 2. Es la primera vez que las ventas anuales de la compañía superan los 2 billones de yenes. El beneficio neto del grupo aumentó un 52,1 %, hasta los 424.000 millones de yenes.

Por otro lado, Nintendo estima que en el ejercicio fiscal 2026 las ventas del grupo caerán un 11,4 %, hasta los 2,05 billones de yenes, y que el beneficio neto descenderá un 26,9 %, hasta los 310.000 millones de yenes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]