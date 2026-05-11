Fallece a los 68 años el escritor japonés Suzuki Kōji, autor de la novela de terror ‘El aro’ (‘Ringu’)
Tokio, 9 de mayo (Jiji Press)—Suzuki Kōji, el autor japonés conocido por novelas de terror como El aro (Ringu), falleció el pasado viernes a los 68 años en un hospital de Tokio.
En 1990 debutó como novelista con Rakuen (“Paraíso”), obra que recibió el primer premio del Concurso Japonés de Novela Fantástica.
Ringu, publicada en 1991, fue adaptada al cine tanto en Japón como en el extranjero, donde se convirtió en un gran éxito. Suzuki pasó a ser considerado a partir de entonces una figura destacada del auge del cine de terror japonés.
Sus obras han sido aclamadas tanto a nivel nacional como internacional. Rasen (“Espiral”) ganó el Premio Literario Yoshikawa Eiji para autores noveles en Japón, mientras que Edge (“Orilla”) recibió el Premio Shirley Jackson en Estados Unidos.
Otras obras destacadas son Dark Water (Honogurai Mizu no Soko kara), Kamigami no Promenade (“El desfile de los dioses”) y Ubiquitous (“Omnipresente”).
