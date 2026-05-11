(Vídeo) Las rosas de los Jardines Kyū-Furukawa en primavera

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Los Jardines Kyū-Furukawa, un parque con un jardín japonés y otro de estilo occidental, son un pequeño y singular remanso de paz en la metrópolis japonesa. Este parque alberga también una gran mansión diseñada por el arquitecto inglés Josiah Conder en 1917.

Al llegar esta época y hasta finales de junio, los visitantes pueden disfrutar del florecimiento de un centenar de variedades de rosas de vivos colores.

Jardines Kyū-Furukawa

Dirección: 1-27-39 Nishigahara, Kita-ku, Tokio

Cómo llegar: a 7 minutos a pie de la estación de Kami-Nakasato (línea JR Keihin-Tohoku) / a 7 minutos a pie de la estación de metro Nishigahara (línea Namboku del metro de Tokio) / a 15 minutos a pie de la estación de Komagome (línea JR Yamanote)

Horario: de 9:00 a 17:00

Precio: 150 yenes

Página web oficial (disponible en varios idiomas con traducción automática)

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