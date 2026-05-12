Una empresa ferroviaria japonesa comercializa el derecho a reproducir en sus trenes música creada por particulares

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Funahashi, prefectura de Toyama, 12 de mayo (Jiji Press)—Una compañía ferroviaria regional del centro de Japón ha comenzado a vender el derecho a que música original creada por particulares suene en sus trenes, como parte de sus iniciativas de revitalización local.

Este proyecto se puso en marcha en respuesta a la petición de un municipio de la zona de crear nuevos recursos turísticos. Toyama Chihou Tetsudou Inc., cuya sede se encuentra en la ciudad de Toyama, puso a la venta el derecho a reproducir un tema original en enero por 250.000 yenes (unos 1.585 dólares).

La canción debe durar menos de 20 segundos y no se admiten copias de temas ya existentes ni canciones con letra. El tema se reproducirá durante cuatro meses cada vez que llegue un tren a la estación de Etchū-Funahashi, en la aldea de Funahashi (123 trenes entre semana y 87 los fines de semana). Además de los derechos de emisión, los compradores recibirán como regalo fotografías tomadas en el interior de las cocheras de la empresa. Desde el 1 de mayo una pieza para piano compuesta por un residente de Tokio de 27 años cuando sus trenes llegan a dicha estación.

Toyama Chihou Tetsudou opera servicios ferroviarios utilizados por trabajadores, estudiantes y turistas, y una de sus líneas conecta la ciudad de Toyama con el balneario de aguas termales de Unazuki Onsen, en el este de la prefectura.

La disminución del número de pasajeros y el envejecimiento de las instalaciones han afectado a la empresa en los últimos años, provocando que su negocio ferroviario registrara unas pérdidas netas de aproximadamente 838 millones de yenes en el ejercicio fiscal 2024. Esta situación ha llevado a plantear la eliminación de algunos tramos de sus líneas. En la actualidad, la compañía mantiene conversaciones con siete municipios, entre ellos Funahashi.

Funahashi, una ciudad dormitorio de Toyama, cuenta con una población de unas 3.300 personas. Con una superficie total de aproximadamente 3,47 kilómetros cuadrados, es la aldea más pequeña de Japón. Toyama Chihou Tetsudou proporciona el único medio de transporte público que conecta esta diminuta localidad con la capital prefectural vecina.

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