Japón registró 2,5 veces más avistamientos de osos negros en el ejercicio fiscal 2025

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Tokio, 11 de mayo (Jiji Press)—Datos provisionales del Ministerio de Medioambiente de Japón, publicados el lunes, sugieren que el número de avistamientos de osos negros asiáticos en Japón durante el año fiscal 2025 ascendió a 50.776, lo que supone la cifra más alta desde que se dispone de datos comparables, en el año fiscal 2009.

El total correspondiente al ejercicio que finalizó el pasado mes de marzo se multiplicó por 2,5 con respecto a los 20.513 casos registrados en el ejercicio anterior. El ministerio considera que el aumento de los avistamientos se debió a las malas cosechas, incluidas las de bellotas.

Por prefecturas, Akita, en el noreste de Japón, registró el mayor número de avistamientos de dicho animal salvaje, con 13.592, seguida de la vecina Iwate, con 9.739.

Los osos negros no habitan en la prefectura más septentrional de Hokkaidō, en las siete prefecturas del suroeste de Kyūshū ni en la prefectura más meridional de Okinawa.

El número total de osos capturados en todo el país, incluidos los osos pardos, también alcanzó un récord de 14.720. Akita registró la cifra más alta, con 2.690.

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