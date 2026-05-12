La primera ministra Takaichi insta a aplicar medidas de ciberseguridad ante el avance de la IA
Tokio, 12 de mayo (Jiji Press)—La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, ordenó el martes a su Gobierno implementar cuanto antes medidas de ciberseguridad ante el avance de las capacidades de la inteligencia artificial.
Takaichi dio esta instrucción durante una reunión informal del gabinete, en respuesta a la creciente preocupación por posibles ciberataques que podrían utilizar Claude Mythos, un avanzado modelo de IA desarrollado por la empresa emergente estadounidense Anthropic.
Japón celebrará próximamente una reunión con organismos relevantes del Gobierno central, incluido el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, para debatir medidas destinadas a los operadores de infraestructuras críticas, así como la detección y corrección de vulnerabilidades en los sistemas.
En la reunión del martes, Takaichi pidió al ministro de Transformación Digital y responsable de ciberseguridad, Matsumoto Hisashi, que compile cuanto antes medidas gubernamentales para garantizar la seguridad informática frente al rápido avance de las IA de vanguardia.
Dado que Claude Mythos es capaz de explotar vulnerabilidades en sistemas, Matsumoto declaró en una rueda de prensa posterior a la reunión: “Debemos evitar que (Claude Mythos) sea utilizado indebidamente para identificar vulnerabilidades y penetrar en nuestros sistemas”.
