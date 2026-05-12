Japón suministrará paneles solares a Cuba
Tokio, 12 de mayo (Jiji Press)—El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció el martes que Japón suministrará paneles solares y otros equipos de energía renovable a Cuba, país que viene sufriendo graves cortes de electricidad.
Cuba se ha visto afectada por apagones a gran escala debido a la falta de combustible, como consecuencia del bloqueo petrolero de facto impuesto por Estados Unidos.
Japón proporcionará una ayuda no reembolsable por valor de unos 1.000 millones de yenes a través de una organización internacional para suministrar dicho equipamiento, que se instalará en diez hospitales.
“Garantizar el suministro eléctrico a los hospitales es una tarea urgente debido a la grave escasez de energía”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, al tiempo que expresó su deseo de mejorar la situación humanitaria del país caribeño.
