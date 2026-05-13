Calbee utilizará envases monocromáticos ante la escasez de nafta

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Tokio, 12 de mayo (Jiji Press)—La empresa japonesa de aperitivos Calbee Inc. anunció el martes que tiene previsto adoptar envases monocromáticos para 14 de sus principales productos, entre los que se incluyen sus patatas fritas.

La empresa decidió tomar esta medida ante la inquietud respecto al abastecimiento de las materias primas utilizadas para la impresión de los envases, como tintas y disolventes, debido a la escasez de nafta provocada por la actual crisis en Oriente Medio.

“Damos mucha importancia al suministro estable de nuestros productos”, afirmó un responsable de relaciones públicas de la empresa. Se prevé que los productos con el nuevo envase lleguen a las tiendas a partir del 25 de mayo, entre los que se incluyen nueve variedades de la serie “Potato Chips”, así como las galletas de gambas “Kappa Ebisen” y los cereales “Frugra”.

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