Japón obtendrá el 70 % del petróleo que consumirá en junio a partir de fuentes alternativas
Tokio, 12 de mayo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, anunció el martes que prevé que Japón obtenga más del 70 % de sus compras de crudo en junio de fuentes distintas a Oriente Medio.
En una reunión celebrada ese mismo día con ministros competentes, Takaichi encargó al ministro de Industria, Akazawa Ryōsei, que se esforzara por aumentar aún más la proporción de compras de petróleo crudo procedente de fuentes alternativas en julio.
Teniendo en cuenta los avances de estas medidas, Takaichi afirmó que el Gobierno no liberará más reservas estatales de petróleo este mes.
En junio, Japón tiene previsto adquirir petróleo crudo de África, además de Estados Unidos, América Latina y Asia Central.
Por otra parte, el Gobierno japonés comenzará a aceptar, a partir del lunes, solicitudes de las instituciones sanitarias para la distribución prevista de 5.000 guantes médicos procedentes de las reservas del Estado, tal y como se anunció el mes pasado.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]