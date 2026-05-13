Investigadores afirman que las células iPS modificadas resultan eficaces contra tumores sólidos

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Kioto, 13 de mayo (Jiji Press)—Un equipo de investigadores del Centro de Investigación y Aplicación de iPS (CiRA, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Kioto, entre otras instituciones, anunció el día 13 que la modificación genética de células inmunitarias creadas a partir de células madre pluripotentes inducidas humanas (iPS) para que produzcan simultáneamente dos tipos de proteínas mejora la eficacia del tratamiento contra tumores sólidos.

Este hallazgo podría conducir al desarrollo de nuevos tratamientos para este tipo de cánceres, en los que las terapias inmunológicas basadas en células iPS habían mostrado hasta ahora una eficacia limitada. El estudio fue publicado ese mismo día en la revista científica estadounidense Molecular Therapy.

En los últimos años, la inmunoterapia contra el cáncer (que activa las células inmunitarias del propio paciente para atacar los tumores) ha despertado gran interés. Sin embargo, aunque ha demostrado eficacia frente a cánceres hematológicos, en los tumores sólidos los resultados han sido insuficientes debido a la baja capacidad de las células inmunitarias para desplazarse hasta el tumor y proliferar en su entorno.

El grupo investigador centró su atención en las células iPS, capaces de multiplicarse indefinidamente y fáciles de modificar genéticamente. Los científicos introdujeron en células inmunitarias derivadas de iPS una modificación genética para producir al mismo tiempo dos proteínas, llamadas IL-15 e IL-21. Al administrar estas células a ratones con carcinoma hepatocelular, comprobaron que inhibían el crecimiento del tumor y mejoraban la tasa de supervivencia en comparación con las células inmunitarias convencionales derivadas de iPS.

Además, descubrieron que estas células aumentaban la producción de sustancias capaces de detectar las quimiocinas (proteínas liberadas por los tumores), lo que mejoraba la capacidad de las células inmunitarias para desplazarse hacia el cáncer. También confirmaron que podían mantener una elevada capacidad de ataque contra las células cancerosas y favorecer la proliferación de las propias células inmunitarias.

El profesor Kaneko Arata, del citado instituto y especialista en inmunoterapia regenerativa, señaló: “El uso combinado de estas dos proteínas nos ha permitido mejorar la capacidad de migración y proliferación de las células inmunitarias, aspectos esenciales para tratar tumores sólidos. Aprovechando las características de las células iPS, esta técnica podría utilizarse como una nueva inmunoterapia capaz de suministrar de forma estable y masiva células terapéuticas de alta calidad”.

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