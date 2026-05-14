Investigadores japoneses descubren por qué los cuervos son negros

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Tokio, 14 de mayo (Jiji Press)—Un equipo de investigación encabezado por el profesor Takeuchi Sakae, de la Universidad de Okayama, anunció que ha identificado el mecanismo científico que explica por qué los cuervos son negros.

Los investigadores llevaron a cabo un análisis funcional centrado en el papel de un receptor presente en las células que determinan el color de las plumas de las aves, y descubrieron que en los cuervos existe una alta probabilidad de que el “interruptor que genera el color negro” permanezca activado de forma constante.

Hace unos 30 años, el profesor Takeuchi descubrió que el receptor conocido como MC1R (receptor de la melanocortina 1), presente en las células pigmentarias de aves y mamíferos, desempeña una función en el control del color de las plumas. También esclareció que este receptor se activa mediante estímulos hormonales y promueve la síntesis de melanina negra. Sin embargo, hasta ahora no se conocía con detalle cómo funcionaba en las aves silvestres.

El equipo de investigación produjo el receptor MC1R del cuervo picudo japonés en células cultivadas y lo analizó minuciosamente. Como resultado, descubrieron que el MC1R de los cuervos permanece activado incluso sin estímulos hormonales, favoreciendo continuamente la síntesis de melanina negra.

Asimismo, observaron que en otras aves bastaba una única mutación en un punto específico de la secuencia genética del MC1R para provocar el ennegrecimiento del plumaje. En los cuervos, en cambio, existen múltiples mutaciones que interactúan entre sí y provocan la activación constante del receptor MC1R.

El profesor Takeuchi comentó: “Creo que nuestra misión es explicar científicamente hechos que damos por sentados, como que los cuervos sean negros, así que me alegra haber podido esclarecerlo”. El estudio fue publicado en abril en una revista académica internacional especializada en endocrinología.

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