Japón aprueba que el seguro médico público cubra la primera terapia regenerativa con células iPS para el tratamiento del párkinson

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Tokio, 13 de mayo (Jiji Press)—Un comité del Ministerio de Salud de Japón aprobó el miércoles la cobertura por parte del seguro médico público de un tratamiento de medicina regenerativa para la enfermedad de Parkinson desarrollado a partir de células madre pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS. La medida entrará en vigor el 20 de mayo.

Con la aprobación del Consejo Central de Seguro Médico, órgano consultivo del ministro de Salud, Amchepry, desarrollado por la farmacéutica japonesa Sumitomo Pharma Co., se convertirá en el primer tratamiento regenerativo basado en células iPS cubierto por el seguro médico en Japón.

Amchepry es un producto compuesto por células progenitoras neuronales dopaminérgicas y está destinado a mejorar la función motora mediante su trasplante en el cerebro de los pacientes.

En marzo, el ministerio concedió una aprobación condicional y limitada en el tiempo para la producción y comercialización de Amchepry y de RiHeart, una lámina de cardiomiocitos desarrollada por la empresa emergente japonesa Cuorips Inc., vinculada a la Universidad de Osaka. Ambos fueron los primeros productos de medicina regenerativa basados en células iPS aprobados en el mundo.

Se espera que la cobertura del seguro médico para RiHeart sea aprobada este verano.

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