Investigadores japoneses desarrollan un fármaco que ayuda a la recuperación tras un ictus

Noticias

Tokio, 14 de mayo (Jiji Press)—Un equipo de investigación en el que participa Shichita Takashi, profesor del Laboratorio de Investigación Médica del Instituto de Ciencias de Tokio, ha desarrollado un candidato a fármaco destinado a suprimir un tipo de proteína responsable de que la recuperación parcial de las funciones motoras perdidas tras un ictus, obtenida mediante rehabilitación, se detenga al cabo de apenas unos dos meses.

Las personas que pierden la capacidad de mover las manos o los pies, o de hablar, debido a la muerte de determinadas células nerviosas en el cerebro causada por un infarto cerebral, pueden recuperar esas funciones hasta cierto punto gracias a la rehabilitación. Sin embargo, dicha recuperación suele durar únicamente alrededor de dos meses.

La recuperación es posible porque las células nerviosas supervivientes reparan las redes neuronales, mientras que la microglía (las células encargadas de la inmunidad cerebral) contribuye al proceso de restauración segregando una proteína llamada factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1, por sus siglas en inglés).

En un experimento de manipulación genética realizado con ratones, Shichita y otros miembros del equipo descubrieron que, pasado un tiempo tras el ictus, la microglía dejaba de secretar IGF-1 debido a la acción de otra proteína, denominada ZFP384. El mismo mecanismo fue confirmado posteriormente en cerebros de pacientes fallecidos a causa de un ictus.

El equipo desarrolló entonces un candidato a medicamento capaz de bloquear la producción de ZFP384. Tras inyectar el fármaco en ratones, comprobaron que la microglía continuaba segregando IGF-1, lo que ayudaba a mantener la recuperación de las funciones cerebrales.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]