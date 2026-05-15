El borrador del Tratado de No Proliferación Nuclear refleja la propuesta de Japón de educar sobre el desarme

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Nueva York, 13 de mayo (Jiji Press)—El miércoles se conoció que la actual Conferencia de Revisión de las Partes del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) prevé adoptar un documento final que incluya referencias a la educación sobre el desarme nuclear, una propuesta impulsada por Japón.

Un borrador del documento, distribuido ese mismo día, insta a los países miembros del TNP a “adoptar medidas concretas para concienciar a la población, incluso mediante la educación... sobre todos los temas relacionados con el desarme y la no proliferación nuclear”.

El texto también hace referencia a “la interacción y el intercambio directo de experiencias con las personas y comunidades afectadas por el uso y los ensayos de armas nucleares”.

La conferencia de revisión del TNP se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y se prolongará hasta el 22 de mayo. La adopción de un documento final requiere la aprobación unánime de los participantes. Las dos conferencias anteriores, celebradas en 2015 y 2022, concluyeron sin lograr consensuar dicho documento.

El borrador más reciente expresa además una profunda preocupación por “cualquier ataque o amenaza de ataque contra instalaciones nucleares destinadas a fines pacíficos”, aunque elimina un párrafo incluido en la versión anterior que mencionaba “la grave preocupación expresada por los ataques contra instalaciones nucleares iraníes” y pedía “la máxima moderación para evitar este tipo de ataques”.

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