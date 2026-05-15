Sharp pondrá a la venta televisores equipados con IA que interactúan con los usuarios

Noticias

Tokio, 14 de mayo (Jiji Press)—El fabricante japonés de electrodomésticos Sharp Corp. anunció el jueves que lanzará al mercado, por fases a partir del 23 de mayo, 15 modelos de televisores equipados con inteligencia artificial generativa.

Se prevé que estos televisores, cuyo precio oscilará entre unos 275.000 y 935.000 yenes, permitan a los usuarios conversar en pantalla con personajes antropomórficos casi de tamaño real llamados Daiki y Ayumi, y que recomienden programas de televisión en función de las preferencias y el estado de ánimo de los usuarios.

Sharp desarrolló las funciones de IA de AQUOS basándose en ChatGPT, de OpenAI, la empresa estadounidense líder en inteligencia artificial. El servicio de chat será gratuito hasta un máximo de 50 conversaciones al mes. El número máximo se puede ampliar a 400 por una cuota mensual de 495 yenes.

“Esperamos transformar la finalidad de los televisores mediante el uso de la inteligencia artificial”, afirmó un representante de la empresa.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]