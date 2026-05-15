Japón obligará a los operadores de redes sociales a luchar contra la información falsa y la difamación durante las elecciones

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Tokio, 14 de mayo (Jiji Press)—Nueve partidos políticos japoneses, tanto del Gobierno como de la oposición, acordaron el jueves obligar a los operadores de las plataformas de redes sociales a tomar medidas para reducir el impacto negativo de la desinformación, la información errónea y la difamación en sus plataformas durante las elecciones.

Las formaciones políticas, entre ellas el Partido Liberal Democrático, en el poder, y la Alianza de la Reforma Centrista (ARC), en la oposición, pretenden aprobar la legislación durante la actual sesión de la Dieta, el parlamento del país, antes de las elecciones locales unificadas de la próxima primavera. El acuerdo se alcanzó en una reunión de un consejo multipartidista sobre campañas electorales.

Entre las medidas que se espera que adopten las plataformas se incluyen la suspensión del pago de recompensas a los usuarios y la mejora de la capacidad para responder a las solicitudes de supresión de contenidos. Las partes tienen previsto exigir a los operadores que evalúen en qué medida se aplican dichas medidas y que den a conocer los resultados.

La legislación prevista también obligará a los operadores a identificar el contenido generado mediante inteligencia artificial en sus plataformas.

Tras el acuerdo, las partes solicitaron a la Oficina Legislativa de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, que comenzara a redactar un proyecto de ley. Se prevé que la legislación incluya también una flexibilización de las normas relativas al uso del correo electrónico en las campañas electorales.

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