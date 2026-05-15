El Gobierno de Japón considera una “carrera contra el reloj” responder a la amenaza del modelo de IA Claude Mythos

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Tokio, 14 de mayo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, afirmó el jueves que el Gobierno está acelerando la adopción de medidas frente a las amenazas de ciberseguridad planteadas por el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos, y describió estos esfuerzos como “una carrera contra el reloj”.

“Encontrar vulnerabilidades (en los sistemas) es una carrera contra el reloj”, declaró Takaichi durante una reunión con Taira Masaaki, presidente de la sede de Estrategia Nacional de Ciberseguridad del gobernante Partido Liberal Democrático. “He dado instrucciones para elaborar medidas concretas y ponerlas en marcha”, añadió.

Taira entregó a la primera ministra una propuesta para reforzar de forma fundamental las medidas relacionadas con la IA, en la que advertía sobre las amenazas de ciberataques utilizando Mythos. También pidió adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de defensa cibernética de todos los operadores de infraestructuras críticas.

Mythos, desarrollado por la empresa emergente estadounidense Anthropic, destaca especialmente por su capacidad para identificar vulnerabilidades en sistemas, lo que ha despertado preocupación sobre su posible uso en ciberataques.

Anthropic no ha hecho público el modelo de IA y solo unas pocas empresas y organizaciones tienen acceso a él. Los tres grandes bancos japoneses (MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. y Mizuho Bank) están trabajando para obtener acceso.

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