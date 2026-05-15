El PLD propone sancionar la publicación de vídeos con actos de vandalismo contra la bandera nacional

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Tokio, 15 de mayo (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón, presentó el viernes un borrador de un proyecto de ley que propone sancionar no solo los actos de vandalismo contra la bandera nacional japonesa en espacios públicos, sino también la publicación en redes sociales de vídeos e imágenes que muestren dichos actos.

Tras debatir el borrador del proyecto de ley en una reunión de su grupo de proyecto, el PLD no llegó a aprobarlo debido a una serie de opiniones cautelosas expresadas por los asistentes, relacionadas principalmente con preocupaciones sobre la libertad de expresión.

El borrador prevé además imponer penas de hasta dos años de prisión o multas de hasta 200.000 yenes (unos 1.260 dólares) a las personas que dañen la bandera en público.

El exsecretario en jefe del gabinete, Matsuno Hirokazu, que preside el grupo, declaró en la reunión que el borrador se había elaborado “teniendo muy en cuenta la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión”.

No obstante, el exministro de Asuntos Exteriores Iwaya Takeshi afirmó que la legislación prevista daría lugar a una “regulación excesiva” e intimidaría a la ciudadanía. Nishida Shōji, miembro del PLD en la Cámara de Consejeros (Cámara Alta), se mostró en contra de la imposición de sanciones.

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