Un directivo de Anthropic se compromete a colaborar con Japón en relación a los riesgos de la IA Claude Mythos

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Tokio, 16 de mayo (Jiji Press)—Un directivo de la empresa emergente estadounidense Anthropic se ha comprometido a colaborar con Japón en las medidas que este país adopte en relación con Claude Mythos, el modelo de inteligencia artificial de última generación de la empresa.

En una reunión celebrada el viernes en Tokio con Taira Masaaki, presidente de la Oficina Central para la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Partido Liberal Democrático, actualmente en el poder en Japón, Michael Sellitto, director de asuntos internacionales de Anthropic, afirmó que la empresa espera cooperar plenamente con las medidas de Japón contra los ciberataques.

Actualmente, Anthropic solo permite el acceso a dicho modelo de IA a un número limitado de empresas y grupos, debido a su gran capacidad para identificar vulnerabilidades en los sistemas, lo que ha suscitado preocupación por su posible uso en ciberataques.

El Gobierno japonés ha puesto en marcha una serie de medidas interministeriales, entre las que se incluye la celebración, el próximo jueves, de una reunión de un grupo de trabajo público-privado integrado por representantes de los tres grandes bancos del país y otras partes interesadas.

Según el propio Taira, quien reveló la información, Sellitto asegura que Japón es uno de los países más importantes para Anthropic.

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