Fallece la perra de raza akita que Japón le regaló a Putin

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Tokio, 16 de mayo (Jiji Press)—La oficina presidencial del Kremlin informó que Yume, la perra de raza akita que Japón regaló al presidente ruso Vladímir Putin, ha fallecido.

Moscú anunció el viernes que la perra, nacida en abril de 2012, falleció a causa de su avanzada edad el año pasado.

Yume fue entregada al líder ruso por la prefectura de Akita, en el noreste de Japón, en julio de 2012 como muestra de agradecimiento por el apoyo de Moscú tras el gran terremoto y tsunami que devastaron el noreste del país en marzo de 2011.

La perra apareció públicamente cuando Putin recibió al entonces primer ministro japonés, Abe Shinzō, en la ciudad rusa de Sochi en 2014, pero desde entonces había permanecido alejada del foco diplomático debido al deterioro de las relaciones entre ambos países tras la invasión rusa de Ucrania.

Mir, un gato siberiano entregado a la prefectura de Akita por Putin en 2013 como símbolo de agradecimiento, murió de una enfermedad en diciembre de 2024.

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