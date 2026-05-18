El Gobierno de Japón pide mantener la calma ante el hantavirus, alegando que el riesgo es bajo

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Tokio, 18 de mayo (Jiji Press)—El Gobierno japonés ha pedido mantener la calma ante un brote de hantavirus en el extranjero, señalando que en Japón no existen roedores portadores del virus.

“No habrá un impacto inmediato”, afirmó el Gobierno tras el brote de hantavirus registrado en un crucero durante una travesía por el océano Atlántico. El brote ha causado tres muertes.

Según la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes, el hantavirus es portado por ciertos tipos de ratones, y los seres humanos pueden infectarse en casos poco frecuentes si son mordidos por estos animales o inhalan polvo contaminado con sus excrementos.

Se han detectado infecciones en Asia, Europa y América del Norte. El número total anual de contagios se estima entre 10.000 y 100.000 casos.

No existe un tratamiento específico para la enfermedad, solo atención para aliviar los síntomas. Para prevenir el contagio, es importante evitar el contacto con roedores, mantener la higiene en las zonas cercanas y conservar los alimentos de forma segura. También se considera eficaz el uso de mascarillas.

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