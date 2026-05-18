Japón suministra al Reino Unido un medicamento antiviral para tratar el hantavirus

Noticias

Tokio, 18 de mayo (Jiji Press)—El ministro de Sanidad de Japón, Ueno Ken’ichirō, anunció el lunes que el Gobiern proporcionó el viernes al Reino Unido el medicamento antiviral Avigan, procedente de sus reservas, en respuesta a un brote de hantavirus.

El Reino Unido acogió a los pasajeros de un crucero en el que se produjo un brote de dicha enfermedad durante una travesía por el océano Atlántico. Entre ellos se encuentra un ciudadano japonés.

Según el ministerio, el Gobierno de Japón suministró el fármaco a petición del Gobierno británico, en virtud de un memorando de entendimiento bilateral.

Aunque no existe una cura probada para el hantavirus, los datos de los estudios en animales indican que el Avigan podría mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes. El suministro de este medicamento no afecta a las reservas de Avigan de Japón.

Ueno expresó su agradecimiento al Reino Unido por acoger al ciudadano japonés en un avión fletado y por llevar a cabo un seguimiento médico de la persona en el país. “Seguiremos colaborando estrechamente con la comunidad internacional para evitar la propagación de los contagios”, afirmó.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]