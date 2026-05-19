Japón y Brasil acuerdan reforzar la cooperación en materia de seguridad económica

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Tokio, 18 de mayo (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, y su homólogo en Brasil, Mauro Vieira, acordaron reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad económica durante el primer diálogo estratégico entre ambos países, celebrado el lunes en Tokio.

Brasil, uno de los principales países de Sudamérica, es rico en recursos naturales como las tierras raras y el mineral de hierro.

Motegi señaló que Brasil, que cuenta con la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, es un socio estratégico de este país. En respuesta, Vieira expresó su esperanza de que ambos países trabajen para poner en práctica este año su plan de acción para la asociación estratégica y global. El plan de acción se aprobó en la cumbre entre Japón y Brasil celebrada en marzo de 2025.

Ambos ministros firmaron un memorándum de asistencia mutua para la protección de los ciudadanos japoneses y brasileños en el extranjero. Brasil es el quinto país que firma un acuerdo de este tipo con Japón, en virtud del cual los dos países cooperarán principalmente en la evacuación de sus ciudadanos en caso de emergencia en terceros países o regiones.

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