Veinte personas fallecen en Japón tras recibir el medicamento contra la vasculitis Tavneos

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Tokio, 18 de mayo (Jiji Press)—Kissei Pharmaceutical Co. informó sobre la muerte de 20 pacientes tras recibir Tavneos, un medicamento para la vasculitis comercializado por la empresa en Japón.

Según la compañía y otras fuentes, Tavneos, un fármaco desarrollado por ChemoCentryx Inc., filial de la farmacéutica estadounidense Amgen Inc., habría sido administrado a unos 8.500 pacientes hasta finales de abril desde su lanzamiento en Japón en junio de 2022.

En los 20 pacientes se observó disfunción hepática, un posible efecto secundario que figura en el prospecto del medicamento. Kissei Pharmaceutical está investigando una posible relación causal entre el fármaco y los fallecimientos.

A raíz de estas muertes, el Ministerio de Salud de Japón ha ordenado a la empresa, con sede en la ciudad de Matsumoto, en la prefectura de Nagano, que advierta sobre la administración del medicamento a nuevos pacientes. El ministerio también prevé exigir que el prospecto incluya una advertencia sobre el riesgo de disfunción hepática.

Asimismo, las autoridades sanitarias estudian revocar la autorización del medicamento o realizar una inspección in situ de la compañía si lo consideran necesario.

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