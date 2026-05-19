Hitachi y Anthropic colaborarán en el desarrollo de sistemas con inteligencia artificial para infraestructuras

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Tokio, 19 de mayo (Jiji Press)—La firma japonesa Hitachi anunció el martes un acuerdo de colaboración con la empresa emergente estadounidense Anthropic para desarrollar, mediante modelos de inteligencia artificial, sistemas destinados a infraestructuras como la transmisión y distribución de electricidad y el ferrocarril.

Mediante esta alianza, Hitachi pretende mejorar la calidad de sus servicios digitales y reforzar sus medidas contra los ciberataques. La empresa japonesa también animará a unos 290.000 empleados del grupo a utilizar los modelos de IA de Anthropic, con el fin de convertir a unos 100.000 de ellos en recursos humanos especializados en esta tecnología.

El acuerdo de colaboración no incluye el uso de Claude Mythos, el último modelo de IA de Anthropic, que destaca por su capacidad significativamente mayor para detectar vulnerabilidades del sistema.

En abril, Anthropic anunció que había iniciado una colaboración con el gigante de la electrónica NEC Corp. para el desarrollo de sistemas destinados a clientes corporativos.

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