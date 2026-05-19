El japonés Sai Yūsei gana el Gran Premio Juvenil en un concurso internacional de ballet en Estados Unidos

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Nueva York, 18 de mayo (Jiji Press)—El bailarín de danza clásica japonés Sai Yūsei fue elegido el lunes ganador del Gran Premio Juvenil en la edición de este año del concurso internacional de ballet Youth America Grand Prix (YAGP).

Sai, de 15 años y residente en California, recibió el galardón en la división juvenil para bailarines de entre 12 y 14 años (a fecha de 1 de enero), tras la final del certamen celebrada en Houston, Texas.

“Aún no me lo puedo creer. Estoy muy feliz”, declaró Sai en una entrevista en línea. El joven afirmó que la experiencia de haber quedado en quinto lugar en la competición Prix de Lausanne, celebrada en Suiza en febrero, le resultó de ayuda, y añadió: “Lo mejor fue poder disfrutar bailando”.

Entre otros participantes japoneses, Teranishi Sōta, de 12 años, obtuvo el primer puesto en la categoría masculina juvenil, mientras que Takahashi An, de 14 años, se alzó con el primer lugar en la categoría femenina juvenil. Katayama Daigaku, de 12 años, consiguió además el primer puesto en la categoría masculina de danza clásica de la división precompetitiva, destinada a participantes de entre 9 y 11 años.

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