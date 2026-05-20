Agreden con un cuchillo a dos ciudadanos japoneses y una ciudadana china en un restaurante de Shanghái

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Shanghái, 19 de mayo (Jiji Press)—Un hombre armado con un cuchillo para fruta atacó a tres personas el martes al mediodía en un restaurante japonés situado en el Shanghai World Financial Center, un edificio de oficinas de construcción japonesa ubicado en el distrito financiero de la ciudad china.

Según un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, las tres víctimas eran dos ciudadanos japoneses y una mujer china. Ninguno de ellos sufrió heridas que pusieran en peligro su vida.

El agresor, de 59 años, fue detenido por los agentes de policía en el lugar de los hechos. Según fuentes de la policía local, el hombre tiene antecedentes de enfermedad mental y realizó declaraciones incoherentes.

Muchas empresas japonesas cuentan con oficinas en el edificio donde ocurrieron los hechos y en sus alrededores. Tras el incidente, la Embajada de Japón en China envió un correo electrónico en el que recomendaba a los ciudadanos japoneses que se encuentran en el país que tuvieran precaución.

Según el correo electrónico, Japón solicitó al Gobierno chino que esclareciera la verdad sobre el incidente, castigara con severidad a los responsables y garantizara la seguridad de los ciudadanos japoneses.

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