Trump compra acciones de la filial estadounidense de la empresa japonesa Kura Sushi
NoticiasMundo Economía
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Washington, 19 de mayo (Jiji Press)—El martes se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adquirido acciones de Kura Sushi USA Inc., una filial de la cadena japonesa de restaurantes de sushi en cinta transportadora (kaiten zushi) Kura Sushi Inc., por un importe de entre 1 y 5 millones de dólares.
La Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos hizo públicos sus registros de transacciones bursátiles. Las adquisiciones de acciones por parte de un presidente en el cargo se han visto frenadas debido a la preocupación por posibles conflictos de intereses.
Se descubrió que Trump había realizado unas 3.700 operaciones bursátiles entre enero y marzo del presente año.
Además de las acciones de Kura Sushi USA, que salió a bolsa en el mercado bursátil estadounidense Nasdaq en agosto de 2019, Trump compró acciones de gigantes tecnológicos estadounidenses como Nvidia Corp., Oracle Corp., Microsoft Corp. y Amazon.com Inc.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]