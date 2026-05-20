Un diseñador de jardines japonés gana la medalla de plata en la Exhibición de flores de Chelsea

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Londres, 19 de mayo (Jiji Press)—El diseñador japonés de jardines Ishihara Kazuyuki, natural de la prefectura de Nagasaki, en el suroeste de Japón, ganó una medalla de plata dorada en la Exhibición de flores de Chelsea (Chelsea Flower Show), inaugurada el martes en Londres.

Su obra “Tokonoma Garden” recibió el segundo mayor reconocimiento en la principal categoría del certamen, “Show Garden”, y fue muy elogiada por su armonía y belleza tradicional, según informó la organización del evento.

El tokonoma es un nicho elevado y empotrado característico de las habitaciones tradicionales japonesas. La creación de Ishihara presenta arena blanca, piedras y musgo dispuestos alrededor de una estructura inspirada en uno de estos espacios.

“El jardín encarna tanto recuerdos personales como valores universales de unión familiar y comunidad, ofreciendo a los visitantes un espacio para detenerse, reflexionar y apreciar la belleza de la naturaleza”, señaló la organización.

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