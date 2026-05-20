Un fuerte terremoto sacude las islas del suroeste de Japón

Noticias

Tokio, 20 de mayo (Jiji Press)—La Agencia Meteorológica de Japón informó el miércoles sobre un fuerte terremoto ocurrido en el suroeste de Japón, que alcanzó un nivel superior a 5, el cuarto más alto de la escala de intensidad sísmica de Japón, en una isla de la prefectura de Kagoshima.

El temblor, de una magnitud estimada de 5,9 y ocurrido a una profundidad de unos 50 kilómetros frente a la costa de la isla principal de la prefectura de Okinawa, en el extremo meridional del archipiélago, alrededor de las 11:46 horas. No se emitió alerta de tsunami.

Se registró una intensidad sísmica de 5 fuerte en la escala japonesa en la localidad de Yoron y de 5 débil en la localidad de China, ambas situadas en la parte sur de la región de las islas Amami, en Kagoshima.

Después del terremoto, el Gobierno estableció una oficina de enlace en el centro de gestión de crisis de la oficina del primer ministro.

La primera ministra, Takaichi Sanae, publicó en la red social X (antes conocida como Twitter) que había dado instrucciones a su Gobierno para que evaluara el alcance de los daños causados por el terremoto y facilitara información oportuna y precisa a la población, y añadió: “Pido a los habitantes de las zonas afectadas por fuertes sacudidas que se mantengan alerta ante posibles terremotos de magnitud similar”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]