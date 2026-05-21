Japón estudia suspender los sistemas financieros en caso de un ciberataque con la IA Claude Mythos

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Tokio, 20 de mayo (Jiji Press)—Un grupo de trabajo público-privado japonés está considerando la posibilidad de suspender de forma activa los sistemas financieros como medida frente a posibles ciberataques que utilicen Claude Mythos, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa emergente estadounidense Anthropic.

La interrupción de los sistemas fue propuesta como una medida preliminar de respuesta rápida durante la reunión celebrada ese mismo día por el grupo, creado en el marco de coordinación público-privada establecido por la Agencia de Servicios Financieros de Japón.

Los participantes —entre ellos representantes de grandes bancos comerciales, del Ministerio de Finanzas, del Banco de Japón y de la filial japonesa de Anthropic— contemplan un escenario en el que el modelo de IA sea utilizado en un ciberataque y detecte vulnerabilidades del sistema a un nivel que supere ampliamente la capacidad de la entidad financiera afectada para corregirlas.

Se espera que el grupo elabore medidas de respuesta a corto plazo antes de finales de este mes.

Mientras tanto, el Gobierno japonés y los tres grandes megabancos del país (MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. y Mizuho Bank) están trabajando para obtener acceso a Mythos, cuyo uso está restringido a un reducido número de empresas y organizaciones.

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