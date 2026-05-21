Descubren en Hokkaidō vestigios del impacto del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios

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Katsuyama, prefectura de Fukui, 21 de mayo (Jiji Press)—Un equipo de investigadores de la Universidad de Tōhoku, la Universidad de Tokio y la Universidad de la Prefectura de Fukui, entre otras instituciones, anunció recientemente el hallazgo en el este de Hokkaidō de parte de un estrato geológico que constituye una huella del impacto del asteroide que provocó la extinción masiva de los dinosaurios y otras especies al final del Cretácico, hace unos 66 millones de años. Es la primera vez que se confirma en Japón un vestigio relacionado con este impacto.

Se cree que, a finales del Cretácico, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro impactó cerca de la actual península mexicana de Yucatán, provocando un brusco enfriamiento global que contribuyó a la extinción de los dinosaurios y otras formas de vida. Las huellas de este impacto quedaron depositadas en distintas partes del mundo en forma de estratos con altas concentraciones de elementos del grupo del platino, abundantes en los asteroides, conocidos como el “límite Cretácico-Paleógeno” (límite K/Pg).

El profesor Takashima Reishi, de la Universidad de Tōhoku, y su equipo investigaron durante unos diez años los estratos sedimentarios del municipio de Urahoro, en Hokkaidō, que en el Cretácico se encontraban en el fondo marino. En una capa de lutita descubrieron un estrato con un aumento repentino en la concentración de elementos del grupo del platino. El análisis de microfósiles presentes en las capas superior e inferior, así como la datación de cenizas volcánicas, confirmó que el estrato coincide prácticamente con el límite K/Pg de hace unos 66 millones de años.

Sin embargo, el estrato hallado había perdido parte de su estructura debido a una falla geológica, y se determinó que corresponde a unos 30.000 años después del impacto del asteroide. El equipo continuará los análisis con el objetivo de encontrar una secuencia continua de estratos antes y después del impacto que incluya la propia capa límite.

El profesor Takashima señaló que “son pocos los lugares donde se conserva un registro geológico continuo que abarque el límite entre ambos periodos, por lo que todavía existen muchas incógnitas sobre los cambios medioambientales antes y después de la extinción de los dinosaurios”.

“Con futuros análisis, creemos que podremos esclarecer el proceso por el cual los dinosaurios desaparecieron y cómo, gradualmente, la vida volvió a recuperarse y expandirse”, añadió Takashima.

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