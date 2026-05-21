Una empresa japonesa venderá por primera vez en la historia anguila criada íntegramente en piscifactoría

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Tokio, 20 de mayo (Jiji Press)—La empresa pesquera japonesa Yamada Suisan Co. anunció el miércoles que el 29 de mayo iniciará la primera venta experimental a nivel mundial de anguilas a la parrilla al estilo kabayaki procedentes íntegramente de la acuicultura.

El producto de kabayaki elaborado con dos anguilas, con un precio de 9.720 yenes (unos 61 dólares), se venderá en cantidades limitadas a través de la tienda oficial en línea de la compañía, del sitio de comercio electrónico del gigante minorista Aeon Co. y de los grandes almacenes Mitsukoshi Nihonbashi, en el distrito tokiota de Chūō.

Desde el ejercicio fiscal 2022, Yamada Suisan, empresa con sede en la ciudad de Saiki, en la prefectura de Ōita, ha trabajado en la producción masiva de crías de anguila, utilizando tecnología desarrollada por la Agencia de Investigación y Educación Pesquera de Japón, vinculada al Estado.

La compañía tuvo inicialmente dificultades para aplicar la tecnología de forma práctica debido a los elevados costes, pero finalmente logró reducirlos de manera significativa y producir más de 10.000 crías de anguila al año en 2024.

La acuicultura completa consiste en criar hasta la edad adulta peces obtenidos a partir de huevos producidos artificialmente y, posteriormente, recolectar huevos de esos ejemplares.

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