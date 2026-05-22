La reunión del Tratado Antártico celebrada en Hiroshima concluye sin un acuerdo
NoticiasPolítica
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Hiroshima, 21 de mayo (Jiji Press)—La 48.ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico concluyó el jueves en la ciudad de Hiroshima tras once días de debates, sin lograr acuerdos sobre varios asuntos clave.
Las decisiones de la reunión requerían la unanimidad de los países consultivos. Una propuesta para designar a los pingüinos emperador como especie especialmente protegida no logró prosperar a causa de la oposición de China y Rusia, pese a que contaba con el apoyo de una amplísima mayoría. Los países participantes tampoco lograron aprobar una propuesta para permitir que Canadá, Bielorrusia y Turquía se convirtieran en países consultivos.
Durante las discusiones, la delegación de Ucrania afirmó que un científico ucraniano se encuentra detenido por Rusia y exigió su liberación inmediata. La delegación rusa rechazó esta acusación.
En cuanto a la regulación del turismo, los debates se centraron en limitar las temporadas y las zonas accesibles, así como en la posible implantación de tasas de acceso. Los participantes también intercambiaron opiniones sobre cómo mejorar la transparencia, y se adoptó una resolución que insta a los Estados a compartir más información.
En una rueda de prensa, Uyama Hideki, embajador del Ministerio japonés de Asuntos Exteriores y presidente de la reunión, declaró que resultaba difícil afirmar que las tensiones geopolíticas no hubieran influido en las discusiones. No obstante, subrayó que “incluso en una época marcada por divisiones y confrontaciones, Hiroshima ha podido enviar un mensaje a favor de una cooperación internacional llevada tan lejos como sea posible”.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]