Por primera vez en Japón una alcaldesa tomará la baja por maternidad

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Yawata, prefectura de Kioto, 21 de mayo (Jiji Press)—La alcaldesa de Yawata, una ciudad de la prefectura de Kioto, en el oeste de Japón, anunció el jueves que tomará baja por maternidad a partir de este verano.

Kawata Shōko, de 35 años, será previsiblemente la primera alcaldesa en el cargo en Japón en tomar una baja por maternidad, según informó el ayuntamiento. Actualmente es además la alcaldesa más joven del país.

Kawata se casó el pasado diciembre y está previsto que dé a luz a mediados de septiembre. Planea tomar entre seis y ocho semanas de descanso antes del parto y ocho semanas después.

“Me sorprende saber que este será el primer caso de una alcaldesa que toma baja por maternidad después de asumir el cargo”, declaró Kawata a la prensa. “Estoy organizándolo todo para evitar que afecte a la administración municipal o al cumplimiento de mis promesas electorales”, añadió.

Durante su ausencia, el vicealcalde de la ciudad ejercerá como alcalde en funciones. Kawata continuará recibiendo informes por internet y otros medios.

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